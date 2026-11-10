Урсула фон дер Лайен във Варна: Русия иска да всява страх и несигурност в Европа

„Русия иска да всява страх и несигурност в Европа. Познаваме добре тези методи. И укрепваме способността си да им противодействаме. Можете да разчитате на силен и единен европейски отговор“. Така председателят на Европейското комисия Урсула фор дер Лайен коментира атаките с дронове в Черно море по плавателни съдове при днешното си посещение във Варна. В речта си след срещата с премиера Румен Радев тя заяви, че е дошла в морската ни столица с посланието, че Европа застава твърдо до България в тези времена на изпитание.

„Защото сигурността в Черно море е сигурност за цяла Европа. През тази година, и особено през последния месец, станахме свидетели на зачестяващи заплахи, нападения и нарушения на неприкосновеността на българската територия, която е и територия на Европейския съюз“, каза Урсула фор дер Лайен. Добави, че свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и гарантирана, тъй като е жизненоважна за търговските маршрути на България и Европа, но също така за украинската икономика и за световната продоволствена сигурност.

„Засилваме морското наблюдение. Необходимо е да направим още много, но вече можем да включим сателитните изображения, предоставяни от програмата „Коперник“. От септември насам броят на изтеглените изображения се е удвоил. Това е непосредствената добавена стойност, с която Европа може да допринесе. Ще укрепим сигурността си в информационното пространство. Продължаваме да бъдем обект на чуждестранни кампании за чуждестранно манипулиране на информация и вмешателство. Нашият отговор е ясен: даваме решителен отпор“, добави председателят на ЕК по повод ситуацията в Черно море.

„Трябва да укрепим способността си да се защитаваме. Министър-председателят с право посочи, че ако искаме мир, трябва да бъдем силни. Затова Европа инвестира мащабно в отбранителната си готовност. Имаме проекти от общ интерес в областта на отбраната и приветствам участието на България във всички тях. Разбира се, разполагаме и с инструмента SAFE – нашата основна програма за съвместни обществени поръчки в областта на отбраната. България ще може да се ползва от 3,3 милиарда евро. Преди две седмици Комисията обяви втора покана по SAFE. Предоставяме на държавите членки над 20 милиарда евро. В този контекст горещо приветствам интереса на България да се възползва незабавно от тази възможност предвид неотложната ситуация“, допълни тя.

Обяви, че ЕК предоставя допълнително финансиране от 10 милиона евро на българските власти за дейности по търсене и спасяване в Черно море. Като добави, че в по-общ план трябва да задействаме Център за морската сигурност, в който водеща роля имат България и Румъния. ЕК ще настоява за ясни срокове за неговото изграждане и комисията е готова да предостави целево финансиране от 50 милиона евро.

Тя отбеляза още, че за през двете десетилетия на членството на страната ни в ЕС България е направила Европа по-силна и по-сигурна.

„Впечатляващо е колко много допринесохте за защитата на нашите югоизточни граници. Вашата отбранителна индустрия играе съществена роля за укрепването на отбранителните ни способности, както и за подкрепата за Украйна. Очаквам с голямо нетърпение да дойда отново в България след няколко месеца за срещата на върха, посветена на свързаността, която ще се проведе тук. Това е много важна среща, на която ще обсъдим Средния и Южния коридор. Става дума за въпроси от първостепенно значение: транспорта и търговията, енергетиката, цифровата свързаност и всички аспекти в тези области“, каза още в речта си председателят на ЕК.

Фон дер Лайен изрази съболезнования на близките на жертвите на тежката верижна катастрофа на магистрала Тракия днес.