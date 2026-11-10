Стартира конкурсът „Най-добър млад предприемач на град Пловдив“

Започва тазгодишното издание на конкурса „Най-добър млад предприемач на град Пловдив“ за 18-а поредна година. Крайният срок за подаване на концепциите е 4 декември 2026 г., съобщават от отдел „Спорт и младежки дейности“ на Община Пловдив, който организира инициативата.

Претендентите за титлата „Най-добър млад предприемач на Пловдив“ трябва да подготвят бизнес план до 25 страници с приложена актуална автобиография към него. Младежите могат да представят проектна идея за стартиране на бизнес, както и вече да развиват бизнес, който искат да надградят; могат да работят сами или в екип. Тематични ограничения няма, предложенията може да са от всякакво естество в рамките на закона, а конкурсът е отворен за всички, вместили се в изискванията.

„Предприемачеството е ключова компетентност за личностна реализация. Нашата основна цел е да подкрепяме младите хора в издигането им“, коментира заместник-кметът Николай Бухалов.

Право на участие имат български граждани от 18 до 35 годишна възраст с постоянен или настоящ адрес на територията на Пловдив.

Самата надпревара протича в два етапа. На първи кръг кандидатите представят накратко своите проекти. За втори етап се класират десетте, събрали най-голям общ брой точки. Победителят получава титлата „Най-добър млад предприемач на град Пловдив за 2026 година“ и награда от 5 000 евро. Паричната премия за второ място е 3 000 евро. Традиционно се присъждат и две трети награди, всяка от която по 1 500 евро.

Бизнес плановете се подават всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в деловодството на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“ №1 или по пощата на адрес: Община Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” № 1, Пловдив 4000, За: Конкурс за Най-добър млад предприемач на Пловдив. Важи датата на пощенското клеймо. Крайният срок е 4 декември 2026 година.

Подробна информация относно кандидатстването, общите условия и критериите за оценка може да намерите на сайта на Община Пловдив, категория „Спорт и младежи“, раздел „Младежки дейности“.