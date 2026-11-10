Изтича срокът за избор на подфонд за втората пенсия

Остават 20 дни, в които хората с осигуряване във втория пенсионен стълб могат да изберат подфонд, в който да се управляват спестяванията им. Срокът изтича на 30 ноември, напомнят от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

Изборът е право, а не задължение, и може да бъде променян веднъж на 12 месеца. Мултифондовият модел влиза в сила от 1 януари 2027 г. Ако осигурените не заявят предпочитание, ще бъдат разпределени според възрастта си – в динамичен подфонд до 50 години, в балансиран до три години преди пенсия и в консервативен в периода непосредствено преди пенсиониране.

От асоциацията препоръчват хората да проверят в кое пенсионно дружество се намира партидата им и какви средства са натрупани в нея. Това може да стане чрез НАП с персонален идентификационен код (ПИК) или на телефон 0700 18 700.

Според БАДДПО новият модел ще засили конкуренцията между пенсионните дружества и ще обвърже приходите им с постигнатата доходност. С въвеждането му се предвижда и постепенно намаляване на таксите за управление.