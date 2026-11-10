Санират читалището в Златитрап

Полагат 12-сантиметрова топлоизолация на 90-годишната сграда, предстои цялостна подмяна на покрива, дограмата и отоплителната система. Над 164 хил. евро инвестират в обновяването

Ремонтът на читалище „Христо Ботев – 1936 г.“ в село Златитрап напредва. Вече се полага топлоизолацията на сградата, а в най-скоро време предстои да започне и ремонтът на покрива. Това съобщи кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов след инспекция на обекта, която направи заедно с кмета на селото Светослава Томова.

Инвестицията в енергийното обновяване на 90-годишната сграда е на стойност около 164 389 евро с ДДС. Средствата са осигурени като безвъзмездна финансова помощ по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони чрез Държавен фонд „Земеделие“.

Проектът предвижда цялостно подобряване на енергийните характеристики и модернизация на читалището. По фасадата и надземните части на сутерена ще бъде положена външна топлоизолация с дебелина 12 сантиметра, а покривната конструкция ще бъде изцяло подменена с нова, с предвидени хидро- и топлоизолационни слоеве.

Предвидена е още пълна подмяна на старата дограма и входните врати, изграждане на нова отоплителна и вентилационна система, както и обновяване на стълбището и мерки за осигуряване на достъпна среда.

Реалните строителни дейности започнаха на 5 октомври тази година. Административните процедури по проекта и обществената поръчка са стартирали още в края на 2025 г. Срокът на договора за безвъзмездна финансова помощ е до септември 2028 г.

За кмета на Златитрап Светослава Томова обновяването има и личен смисъл. При старта на ремонта тя сподели, че повече от 25 години е свързана с читалището, където е израснала, направила е първите си танцови стъпки и продължава да се занимава с танци.

Читалище „Христо Ботев – 1936 г.“ е средището на културния живот в селото и място, което вече девет десетилетия съхранява местните традиции. Целта на проекта е да осигури по-добри условия за дейността му и по-комфортна среда за посетителите през цялата година.