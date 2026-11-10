Асен Георгиев е готов да транспортира без заплащане автомобили и бусове на пострадали от инцидента до Пловдив и региона

Безплатна пътна помощ и транспортиране на автомобили и бусове, пострадали при верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“, предлага пловдивчанинът Асен Георгиев в социалната мрежа Facebook.

В публикацията си в социалните мрежи от името на „Георгиев Ауто-99“ ЕООД той заявява готовност да помогне на всички потърпевши от Пловдив и региона, като осигури безплатно изтегляне и превоз на увредените превозни средства до Пловдив и околните населени места. Желаещите да се възползват от помощта могат да се свържат с Асен Георгиев на телефон 0894 276 720.

В съобщението си той изказва съболезнования на семействата на загиналите и пожелава бързо възстановяване на ранените.

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