Акт за събиране и транспортиране на отпадъци без необходимия регистрационен документ е съставила РИОСВ – Пловдив на дружеството „Руж Комунал – 2025“ ЕООД. Нарушението е установено през октомври, показва месечният отчет на екоинспекцията.

Компанията е регистрирана в Пловдив на 18 февруари 2025 г. с предмет на дейност, включващ събиране на неопасни отпадъци. Първоначално е била ООД, а през август 2026 г. е преобразувана в ЕООД.

Интересното е, че през същия месец РИОСВ е съставила акт и на „Руж-Комунал – София“ ООД за същото нарушение – събиране и транспортиране на отпадъци без регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците. Справките в публичните фирмени регистри показват общи лица в собствеността и управлението на двете дружества.

Това не е първият случай, в който дружеството попада в полезрението на екоинспекцията. Според отчета на РИОСВ – Пловдив за декември 2025 г. срещу „Руж Комунал-2025“ ООД е издадено наказателно постановление №66 от 1 декември 2025 г. за изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени места. Тогава на фирмата е наложена имуществена санкция от 3000 лева.

От РИОСВ посочват, че през октомври в направление „Отпадъци“ са извършени 82 проверки на 80 обекта и са съставени общо пет акта.

Актовете за установяване на административни нарушения са начало на административнонаказателно производство, а не сами по себе си наложени глоби.