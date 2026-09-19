НАП затяга контрола върху хазарта: 966 нарушения за година

Данъчните са проверили 626 хазартни обекта, а само нарушенията при рекламата са довели до санкции за над 107 хил. евро

Близо 1000 нарушения са установили данъчните при проверките на хазартни обекти през последната година. НАП е проверила 626 обекта и е установила общо 966 нарушения, съобщиха от приходната агенция.

За нарушенията са съставени 766 акта, а издадените наказателни постановления са 339, с общ размер на санкциите близо 632 хил. евро.

Контролът обхваща както начина, по който хазартните оператори отчитат дейността си, така и спазването на ограниченията за достъп до хазарт и правилата за реклама.

Особено внимание НАП обръща на рекламните материали. За последната година са съставени 74 акта за нарушения, свързани с хазартната реклама, като най-често става дума за неспазване на изискването за минимално отстояние от определени обекти.

Законът забранява поставянето на хазартна реклама на разстояние под 300 метра от детски градини, училища, университети, детски площадки, общежития и други посочени в нормативната уредба места.

За нарушенията, свързани с рекламата, наложените санкции надхвърлят 107 хил. евро.

Размерът на глобата може да достигне до 25 хил. евро за хазартен оператор и до 115 хил. евро за разпространител на рекламата, в зависимост от конкретното нарушение и отговорното лице.

Контролът на НАП не се изчерпва с рекламите. Сред установените нарушения са и проблеми със счетоводното отчитане на хазартната дейност, както и допускане на хора, вписани в регистъра на уязвимите от хазарт лица.

Проверките продължават, включително в различни часове на денонощието.

В Пловдив през разглеждания период са проверени 167 хазартни обекта, като част от националната контролна кампания.

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