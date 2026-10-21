КЗК е сезирана за данни за дискриминационно отношение на търговски вериги към техни доставчици

Мая Манолова: Потребителите имат право да знаят защо цените в България са такива

Съвместни проверки на НАП, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) започнаха в 9:00 часа днес във всички централни складове на търговските вериги. Инспекциите ще продължат до петък, а от следващата седмица ще обхванат и следващите нива във веригата на доставки.

Целта е да се изясни движението на хранителните продукти от производителя или вносителя до крайния потребител и да се установят причините за високите цени. Това стана ясно на съвместен брифинг в складова база на една от търговските вериги.

„Високите цени тревожат всички български граждани и те имат право да знаят защо цените в България са такива“, заяви председателят на КЗП Мая Манолова.

По думите ѝ проверките трябва да покажат има ли справедливост при ценообразуването и защо търговските вериги предпочитат продукти от други държави членки на ЕС или от трети страни пред стоки на български производители.

КЗП ще следи за икономически необосновано поскъпване и нелоялни търговски практики. НАП и БАБХ ще извършват проверки в рамките на законовите си правомощия.

Манолова коментира и позицията на Сдружението за модерна търговия относно надценките и печалбите. Тя определи аргументите му като „смешни“, а личните нападки – като израз на слаба позиция. Според нея остава въпросът защо българските потребители са поставени в по-неблагоприятно положение в сравнение с потребителите в други европейски държави.

Междувременно КЗП е сезирала Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за данни за дискриминационно отношение на търговски вериги към техни доставчици. Според материалите от проверки на потребителската комисия, в категориите млечни продукти, плодове и зеленчуци са установени различни по размер надценки за съпоставими стоки от една и съща продуктова категория, доставяни от различни партньори. Когато разликата надхвърля 10%, практиката попада в обхвата на забраната по Закона за защита на конкуренцията. По информация, огласена от КЗП, санкциите за подобни нарушения могат да достигнат до 10% от оборота на съответната търговска верига.

Проверките няма да се ограничат до централните складове. Следващият етап ще обхване и останалите звена във веригата на доставки на хранителни продукти, с цел да се проследи цялостният път на стоките до магазините.