Как да шофираме безопасно в гъста мъгла: важни правила за водачите

Тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 12 души, а десетки бяха ранени, отново поставиха въпроса за безопасността при шофиране в гъста мъгла. В участъка между пътните възли „Кабиле“ и „Зимница“ видимостта е спаднала рязко, което е създало изключително опасна ситуация за движещите се автомобили.

При подобни условия водачите трябва да адаптират скоростта и поведението си към реалната видимост, а не към разрешената максимална скорост. Ето няколко основни правила, които могат да помогнат за предотвратяване на инциденти.

Намалете скоростта и увеличете дистанцията

При навлизане в гъста мъгла скоростта трябва да се намали плавно, без резки спирачки и маневри. Важно е да се остави значително по-голямо разстояние до автомобила отпред, за да има достатъчно време за реакция при внезапно спиране.

Не се опитвайте да следвате плътно друг автомобил, нито да изпреварвате, когато видимостта е ограничена. Ако условията станат прекалено опасни, най-разумното решение е да напуснете магистралата при първа безопасна възможност и да изчакате подобряване на времето.

Използвайте правилно светлините

При мъгла трябва да се използват късите светлини, а при необходимост – предните и задният фар за мъгла. Дългите светлини не са подходящи, тъй като светлината им се отразява от водните капчици и може допълнително да влоши видимостта.

Задният фар за мъгла трябва да се изключи, когато видимостта се подобри или друг автомобил се приближи непосредствено зад вас, за да не заслепявате водача му. Аварийните светлини не са заместител на правилното използване на фаровете и не бива да се включват по време на обичайното движение само защото има мъгла.

Следете пътната маркировка и не спирайте в аварийната лента

При ограничена видимост пътната маркировка може да служи като ориентир за положението на автомобила в платното. Движете се внимателно и избягвайте резки промени на посоката.

Не спирайте в активната лента или в аварийната лента, освен ако това не е наложително заради повреда или друга опасност. Ако се налага да спрете, потърсете възможно най-безопасното място извън платното за движение и сигнализирайте останалите участници.

Какво да направите, ако попаднете в катастрофа

Ако автомобилът ви е спрял след сблъсък или заради блокирано движение, включете аварийните светлини и преценете дали можете безопасно да напуснете колата. При възможност излезте от страната, която е далеч от движението, облечете светлоотразителна жилетка и се отдалечете зад предпазната мантинела.

Подайте сигнал на телефон 112 и съобщете възможно най-точно местоположението и броя на пострадалите. Не оставайте на пътното платно и не се приближавайте до други катастрофирали автомобили, ако това създава риск за живота ви.

Тежките инциденти на „Тракия“ показаха колко бързо ограничената видимост може да доведе до верижни сблъсъци. При гъста мъгла най-важни са спокойствието, съобразената скорост, достатъчната дистанция и готовността да прекратите пътуването, когато условията не позволяват безопасно движение.