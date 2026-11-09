КЗК глоби „Кауфланд“ със 75,7 млн. евро за нелоялни практики към доставчици

Регулаторът установил три нарушения при отношенията на веригата с български производители

75,7 млн. евро е санкцията, която Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) налага на „Кауфланд България“ за три нарушения, свързани с нелоялни търговски практики спрямо доставчици на хранителни продукти. Това съобщава „Дневник“, позовавайки се на информация от регулатора.

Проверката е установила, че търговската верига е използвала по-силната си позиция на пазара, за да договаря условия предимно в полза на собствените си интереси и в ущърб на производителите.

Най-голямата санкция – 31,9 млн. евро, е за приспадане на суми от доставните цени под формата на плащания за услуги, предоставяни от веригата на нейните доставчици.

Още 21,9 млн. евро глоба са наложени заради изискване на отстъпки от доставните цени, при което според КЗК „Кауфланд“ се е възползвала от по-силната си пазарна позиция.

Третото нарушение е свързано с преговори за увеличение на доставните цени. Според регулатора компанията недобросъвестно е удължавала и забавяла разговорите с доставчици, които са настоявали за по-високи цени. За тази практика санкцията също е 21,9 млн. евро.

При определянето на глобите КЗК е взела предвид тежестта и продължителността на всяко нарушение, както и неблагоприятните последици за засегнатите доставчици.

КЗК разпорежда незабавно прекратяване на нарушенията

Освен финансовата санкция комисията е постановила и незабавно прекратяване на установените практики. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – София-област в 14-дневен срок.

От КЗК посочват, че нарушенията са установени в рамките на проучване на пазара на храни и веригата на доставки, започнало преди около година. Според анализа на регулатора големите търговски вериги имат силни позиции, докато зависимостта на производителите от тях за реализацията на продукцията им нараства.

Комисията припомня, че преди това е призовала участниците в сектора към саморегулация и диалог. След като не е отчела необходимата промяна, през май 2026 г. е образувала производства срещу „Кауфланд България“ и „Максима България“, която управлява веригата „Т-Маркет“.

„Кауфланд“ отхвърля обвиненията и обмисля инвестициите си

От „Кауфланд“ отхвърлят изцяло обвиненията и наложените санкции. В позиция до медиите компанията заявява, че спазва националното и европейското законодателство и ще защити правата си по съдебен ред пред компетентните български и европейски институции.

Според търговеца размерът на глобата няма обективно основание и е несъразмерен спрямо европейската практика. Компанията се позовава на данни на Европейската комисия, според които общият размер на санкциите за нелоялни търговски практики в целия Европейски съюз за периода 2022–2024 г. е 41,9 млн. евро при 754 случая.

От веригата предупреждават, че решението на КЗК може да доведе до преразглеждане на инвестиционните ѝ намерения в България. Компанията посочва, че планира вложения за 200 млн. евро през следващите три години и ще препоръча на компанията майка Schwarz Group също да преоцени инвестиционните си планове у нас.

„Кауфланд“ изтъква, че от навлизането си на българския пазар е създала добавена стойност от близо 14 млрд. евро и осигурява работа на над 8500 души. От компанията заявяват, че ще продължат да предлагат достъпни продукти и да поддържат партньорствата си с местните производители.

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