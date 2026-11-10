Виновна ли е мъглата, свалила видимостта на АМ „Тракия“

Тол камерите са регистрирали сгъстяването ѝ около 40 минути преди първия тежък сблъсък. Кой е трябвало да реагира?

Внезапно сгъстяване на мъглата е довело до критично ограничаване на видимостта на автомагистрала „Тракия“ в района между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ сутринта на 10 ноември. Най-необичайното и опасно в нея е бил нейният екстремно внезапен характер, коментират синоптици.

По данни, съобщени от главния секретар на МВР Любомир Николов, видимостта първоначално е била около 70–80 метра, но рязко е спаднала до едва 10 метра, а според някои очевидци дори до 1-2 метра. Това рязко влошаване на метеорологичните условия улавя шофьорите напълно неподготвени при висока скорост. Ситуацията е била допълнително усложнена от заледяване на пътното платно.

Според Meteo Balkans камерите на тол системата са регистрирали появата и постепенното сгъстяване на мъглата около 40 минути преди първата тежка катастрофа. От метеорологичната медия поставят въпроса дали информацията е била своевременно анализирана и предадена на компетентните служби и дали е имало възможност за превантивни действия.

Снимки от камерите на ТОЛ системата в района на катастрофата, направени в 5:11 часа – два часа преди трагедията, публикува и Богдан Милчев, председател на Управителния съвет на Институт за пътна безопасност. Ето как коментира ситуацията той:

„Вижте колко драстично е намалена видимостта! И въпреки това никой не е предприел необходимите действия. Твърденията на МВР, че мъглата е настъпила внезапно, не отговарят на истината. Това е подло оправдание, с което се опитват да прикрият липсата на превенция и навременни действия. Мъглата не е настъпила внезапно. Внезапно е настъпило бездействието на институциите!“

Вторият сблъсък в платното посока София е възникнал по същия механизъм, до голяма степен провокиран и от разсейване на водачите, които са забавили ход, за да гледат първата тежка катастрофа в насрещното движение, коментират специалистите.

Тежките верижни катастрофи в района доведоха до смъртта на 12 души, а около 50 са ранени. В произшествията в двете посоки са участвали десетки леки и тежкотоварни автомобили.

Как да шофираме при гъста мъгла

При такива условия водачите трябва да намалят скоростта, да увеличат дистанцията и да избягват резки маневри. Важно е да използват подходящите светлини и да се съобразяват с указанията на контролните органи. Подробности четете в статията Как да шофираме безопасно в гъста мъгла: важни правила за водачите.