МЗ откри гореща линия за близките на пострадалите при катастрофите на АМ „Тракия“

На телефон 02 930 11 52 може да се провери в кои болници са настанени пострадалите. 46 души са хоспитализирани в Сливен, Ямбол и Бургас

Министерството на здравеопазването откри гореща телефонна линия за близките на пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. На номер 02 930 11 52 гражданите могат да получат информация в кои лечебни заведения са настанени техните роднини и близки.

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Линията е разкрита заради тежкия инцидент в района на Зимница, при който до мента е съобщено за 12 загинли, а десетки са ранени.

По данни на здравното министерство към 11:30 часа общо 46 пострадали са били настанени в болници в три града. В Сливен са 27 души – 18 в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и 9 във ВМА – Сливен. В Ямбол са хоспитализирани 12 души в болница „Св. Пантелеймон“, а в Бургас – 7 души, от които четирима в МБАЛ „Дева Мария“ и трима в МБАЛ „Сърце и мозък“.

Сред пострадалите в Бургас има пациент в тежко състояние, който е в операционна, както и човек с тежка гръдна травма.

По информация на спешните екипи на мястото на инцидента вече няма ранени, които да очакват транспортиране. Болниците в Стара Загора, Пловдив, Хасково и София остават в готовност да приемат пострадали при необходимост.

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Премиерът обяви, че 11 ноември ще бъде ден на траур в памет на загиналите при трагедията на АМ „Тракия“.

Снимка: стопкадър Fb