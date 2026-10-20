БАБХ ще взема проби за лабораторни анализи, КЗП ще следи за необосновано поскъпване, а НАП ще проверява наличностите и движението на стоките

БАБХ, КЗП и НАП започват съвместни проверки в складовете на големите търговски вериги в страната. Контролът обхваща безопасността и произхода на храните, коректността на цените и движението на стоките по веригата на доставки.

Проверяват произхода и качеството на храните

Инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните ще проверяват произхода и проследимостта на продуктите, съответствието им с изискванията за качество и условията на съхранение. Ще бъдат преглеждани документи и вземани проби за лабораторни изследвания.

Следят за подвеждащи цени и поскъпване

Комисията за защита на потребителите ще проверява за нелоялни търговски практики и заблуждаваща информация за произхода, характеристиките и цените на стоките. Във фокуса на инспекторите е и необоснованото повишаване на цените.

НАП ще проследява движението на стоките

Националната агенция за приходите ще следи за спазването на данъчното и осигурителното законодателство, както и за предварителното деклариране на стоките с висок фискален риск.

Инспекторите ще сравняват декларираните количества с реалните наличности в складовете, ще проверяват документите за получаване и ще проследяват движението на стоките до крайния получател.

В съобщението на трите институции не са посочени конкретни търговски вериги или срок за приключване на проверките.