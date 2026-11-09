Окръжният съд в Пловдив откри съществени процесуални нарушения в обвинителния акт. Прокурорът ще протестира определението

Окръжният съд в Пловдив върна на прокуратурата обвинителния акт по делото за смъртта на 6-годишния Ангел Райчев от Белащица. Това се случи на насрочено разпоредително заседание по делото днес, по което обвиняеми са анестезиолозите д-р Пламен Мандев и д-р Любомир Морев, както и зъболекарката д-р Десислава Георджева. Техните защитници поискаха заседанието да се гледа при закрити врати, но съдът не уважи искането им. Преди това обвиняемите заявиха, че не желаят да бъдат снимани.

Припомняме ,че детето почина след стоматологично лечение под пълна упойка в клиника „Медикус Алфа“. Трагичният инцидент се случи през април миналата година в пловдивски зъболекарски кабинет – Дете е починало след стоматологична манипулация в Пловдив. По данни от разследването 6-годишният Ангел е бил под пълна упойка в продължение на около четири часа.

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Като мотив за решението си съдът днес посочи допуснати съществени процесуални нарушения в обвинителния акт. След края на разпоредителното заседание прокурор Данаила Станкова заяви пред журналистите в кулоарите, че ще протестира определението. То може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.

Съдът допусна като частни обвинители родителите на Ангел – Георги и Магдалена Райчеви, неговия малолетен брат Виктор, бабата и дядото. Майката на Ангел се разплака в съдебната зала.

Според обвинението двамата анестезиолози са причинили смъртта на детето поради немарливо изпълнение на професионалните си задължения. На д-р Мандев се вменява неправилно определяне на дозата на медикамента „Нивалин“ – 25 мг, несъобразени с възрастта и теглото на момчето, както и неразпознаване на настъпилата вследствие на предозирането животозастрашаваща холинергична криза. Прокуратурата твърди още, че той не е приложил „Атропин“ и не е проследил лично възстановяването на детето след анестезията.

Д-р Любомир Морев е обвинен, че не е разпознал своевременно кризата и не е предприел необходимите спешни действия за осигуряване на дишането и прилагане на медикаментозно лечение.

Зъболекарката д-р Десислава Георджева е подсъдима за упражняване на професията в нарушение на установения ред. Според обвинението тя е извършвала дентално лечение под обща анестезия на пет деца на възраст между 4 и 11 години в лечебно заведение без необходимото разрешение за такава дейност. Сред тях е и Ангел.

След връщането на обвинителния акт прокуратурата трябва да отстрани констатираните нарушения. След това делото ще бъде внесено отново в съда.

Случаят предизвика силен обществен отзвук. Близки и приятели на семейството, колеги и граждани организираха протест пред клиниката шест месеца след смъртта на момчето с искане за справедливост.

В края на септември 2026 г. Министерството на здравеопазването отне разрешението за лечебна дейност на „Медикус Алфа“ след проверки на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, установили извършване на дейности извън разрешените за лечебното заведение. Административен съд – Пловдив обаче спря предварителното изпълнение на заповедта.