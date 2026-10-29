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НАП търси 600 000 евро от Летище Пловдив по изпълнително дело

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:36ч, четвъртък, 29 октомври, 2026
0 134 Преди по-малко от минута

Държавното дружество е осигурило обезпечения по задължението, а ръководството уверява, че обслужването на полетите не е затруднено

Националната агенция за приходите (НАП) е завела изпълнително дело срещу държавното дружество „Летище Пловдив“ за задължения в размер на 600 000 евро. Това съобщи радио Пловдив, позовавайки се на изпълнителния директор на летището Красимир Пешев.

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По думите на Пешев дружеството е предоставило обезпечения по задължението. Той е уверил, че финансовият проблем не затруднява обслужването на полетите.

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От друга страна обаче изпълнителното дело поставя въпроса за финансовото състояние на държавното дружество, което управлява летището край Пловдив.

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:36ч, четвъртък, 29 октомври, 2026
0 134 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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