Радев обяви 11 ноември за ден на национален траур за жертвите на АМ „Тракия“

Утрешният ден ще бъде обявен за национален траур в памет на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Това съобщи премиерът Румен Радев от мястото на инцидента.

По последни данни трагедията е отнела живота на 12 души, а десетки са ранени и настанени в болници в Бургас, Сливен и Ямбол. Министър-председателят изказа съболезнования на близките на загиналите и благодари на спасителните екипи и доброволците, участвали в акцията.

Близките на пострадалите при верижните катастрофи на АМ „Тракия“ могат да получат информация за болниците на телефон 02 930 11 52.

Правителството ще осигури и финансова подкрепа за семействата, засегнати от трагедията. Подробностите за помощта предстои да бъдат обявени от социалното министерство.

Пловдивчанин предлага безплатна пътна помощ за пострадали коли от верижната катастрофа на АМ „Тракия“

Поради тежкия инцидент е задействана националната система за ранно предупреждение BG-ALERT, обявено е частично бедствено положение в общините Ямбол, Тунджа и Стралджа.

Снимка: БЧК