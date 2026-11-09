Съдебни служители от Пловдив скочиха срещу Бюджет 2027

Служители на Съдебна палата – Пловдив излязоха със становище, в което изразяват своето категорично несъгласие с предложението в проекта на Закон за държавния бюджет за 2027 г. да не бъдат предоставяни ежегодните средства за облекло. То е изпратено до Министерството на финансите, Народното събрание и Пленума на Висшия съдебен съвет- Съдебните служители настояват ограничението да отпадне. Те подчертават, че ежегодните средства за облекло са законово установено право, а не доброволно предоставяна придобивка или бонус по преценка на работодателя. В становището си те се позовават на чл. 352 от Закона за съдебната власт, който предвижда изплащане на ежегодна сума за представително облекло. Според тях това право е свързано със специфичните изисквания за делови външен вид, професионално поведение и представителност на съдебната администрация.

Подписалите становището предупреждават, че предложената мярка не следва да се оценява единствено като бюджетна икономия. Ограничаването на средствата би засегнало годишните доходи на служителите и според тях би увеличило риска от демотивация и напускане на квалифицирани кадри. Те настояват да бъдат отчетени и разходите за подбор и обучение на нови служители, както и възможните затруднения в работата на съдебната администрация, подчертавайки, че именно служителите ежедневно осигуряват организационната и техническа подкрепа за дейността на органите на съдебната власт.

Към Министерството на финансите и Народното събрание е отправен призив спорното предложение да бъде преразгледано, като законово гарантираното им право на ежегодни средства за облекло да не бъде нарушавано през 2027 г. като се осигури необходимият бюджетен ресурс. От Пленума на Висшия съдебен съвет служителите очакват официална позиция и конкретни действия в подкрепа на тези си искания.

Подписалите се подчертават, че позицията им не е насочена срещу разумното управление на публичните финанси. Тя е израз на несъгласие бюджетната дисциплина да се постига чрез ограничаване на законово признати права без достатъчна оценка на правните, кадровите и организационните последици. Защитата на съдебните служители според тях е въпрос не само на материален интерес, но и на уважение към закона и към хората, които ежедневно осигуряват работата на съдебната система.