Времето в Пловдив на 10 ноември 2026 г.

Облачно ще бъде времето във вторник в Пловдив. Температурите ще се движат между 2 и 12 градуса.

Значителна облачност ще преобладава над Пловдив във вторник, 10 ноември. Минималната температура сутринта ще бъде около 2 градуса, а максималната през деня ще достигне 12 градуса, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Вятърът ще бъде слаб, а вероятността за валежи в града е малка.

Слънцето ще изгрее в 7:04 часа и ще залезе в 17:04 часа. Продължителността на деня ще бъде 10 часа.

Снимка: Тони Иванов