Повече от 10 жертви във верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“

Над 10 са загиналите в двете тежки верижни катастрофи, които се случиха при пътен възел „Зимница“ по магистрала „Тракия“ тази сутрин

Единият инцидент е при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият при 294 км преди пътния възел „Зимница“, в посока София. Причината за катастрофата е намалената видимост поради мъгла в района, посочиха от МВР. До момента движението е затворено в двете посоки на магистралата.

В катастрофите участват както автомобили, така и тежкотоварни превозни средства. Не е известен още точният им брой, каза директорът на Областното пътно управление инж. Галин Костов. По-късно областният управител на Ямбол посочи пред Нова телевизия, че участващите автомобили в двата тежки пътни инцидента са около 50. Беше активирана и системата BG-Alert в област Сливен.

Премиерът Румен Радев е изпратил правителствения самолет в Бургас с готовност за транспортиране на ранени при катастрофата до болници в София. Организиран е и въздушен транспорт до болници в София.

Заради трагедията на автомагистрала „Тракия“ се отменя и насроченото за днес следобед заседание на правителството. Радев е отменил и всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщават от Министерския съвет.

Към мястото на двете верижни катастрофи бяха насочени екипи на пътна полиция, пожарната и спешна помощ. На мястото на инцидента работят 14 противопожарни екипа, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. Поради сериозността на катастрофата е необходим демонтаж на мантинели.

Военнотранспортен самолет „Спартан“ е излетял за Бургас и е в готовност да окаже съдействие за транспортиране на пострадали от верижните катастрофи магистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ до Ямбол, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова пътува към мястото на катастрофите, съобщиха от Министерството на здравеопазването. По-късно през деня тя ще даде брифинг в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, Сливен.

Изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов ще дадат изявления в 12:00 часа на мястото на тежкото пътно-транспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от МВР.

Четирима тежко пострадали в катастрофите бяха приети в Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Свети Пантелеймон“ в Ямбол, съобщи заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев.

Осем души, пострадали при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, ще бъдат настанени в болницата в Сливен. Седем от тях са с травми на крайниците и гръдния кош. Осмият пострадал е в много тежко състояние с черепно-мозъчна травма. Това съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

Заради двете верижни катастрофи официалното си посещение в Ямбол отмениха министрите на труда и социалната политика и на младежта и спорта – Наталия Ефремова и Енчо Керязов.

Шофьорите могат да използват обходен маршрут по пътя Карнобат – „Петолъчката“ – Сливен – път II-53 – п.в. „Крушаре“.

източник: offnews.bg