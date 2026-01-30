Тази вечер от 18:00 ч. в галерия „Мария Луиза“ ще бъде открита изложбата „Отвъд предела“ на пловдивския художник Любен Хранов, който почина внезапно на Бъдни вечер, едва на 46-годишна възраст.

Пловдивският художник Любен Хранов е починал

Експозицията е подготвяна от самия автор за края на януари и ще бъде открита посмъртно по инициатива и с грижата на неговото семейство. Изложбата е възприемана като своеобразно художествено завещание – последен жест към публиката и към света на изкуството.

В „Отвъд предела“ Хранов търси собствен визуален език, който преминава между епохите, формите и невидимите светове. В платната му се срещат геометрични структури, знаци и символи, които функционират като прагове между реалното и духовното, между видимото и мистичното.

Посмъртната изложба е не само среща с последните творби на художника, но и силно емоционално събитие – прощаване с автор, който търсеше духовното отвъд думите и остави след себе си свят от знаци, тишина и смисъл.