Безплатно обучение за безопасност на храните в детските заведения в район „Западен“

Безплатно обучение на тема „Хигиена и безопасност на храните в детските заведения в контекста на здравния контрол“ ще се проведе на 6 февруари от 15:00 часа в кметството на район „Западен“, на ул. „Вечерница“ №1А.

Инициативата е насочена към служители в детски ясли и градини, медицински сестри и педагози и има за цел да повиши знанията и уменията им при работа с храни. Организаторите напомнят, че децата са особено уязвима група, а неправилното приготвяне или съхранение на храната крие сериозни рискове за здравето им.

Лектор на обучението ще бъде инж. Марина Лазарова-Минчева от Университета по хранителни технологии – Пловдив. В програмата са включени теми, свързани с безопасността на храните, превенцията на хранителни инфекции и актуалните изисквания за хранене в детските заведения.

Обучението ще включва и дискусия, а целта е участниците да опреснят и надградят професионалната си подготовка. Събитието се организира от район „Западен“ в партньорство с УХТ – Пловдив по национална научна програма, насочена към развитието на предучилищното и училищното образование.