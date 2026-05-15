Мария Колюшева открива изложбата „Отражения“ в Пловдив

Самостоятелната изложба живопис „Отражения“ на художничката Мария Колюшева ще бъде открита на 18 май от 18:00 часа в Културен център „Радио Пловдив“.

Експозицията представя творби, в които фигуративното постепенно преминава към абстрактното, а маслената живопис и акрилът се срещат в общо визуално и емоционално преживяване.

„Всяко платно е фрагмент от един по-голям ритъм – диалог между фигурата и пространството, между материята и нейните отражения“, казва авторката за изложбата.

„Отражения“ може да бъде разгледана в Културен център „Радио Пловдив“ след официалното откриване.