Пожар блокира ул. „Петър Стоев“ в Кючук Париж по-рано днес.

Пламъците са обхванали апартамент на четвъртия етаж в жилищен блок на същата улица. На място са се отзовали три специализирани екипа на пожарната и автостълба, Огънят вече е овладян, съобщиха от Региналната дирекция на „Противопожарна безопасност и защита на населениет“ за Под тепето.

На един човек е направен преглед на място от медицински екип, по първоначална информация е вдишал от дима.

Няма други пострадали, щетите са материални.

