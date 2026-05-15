Обрат: Общината е прибрала 42 000 лв. от „Коледа в Пловдив“

Община Пловдив в крайна сметка е взела пари от разполагането на комерсиалния фестивал „Коледа в Капана“ пред Централна поща, на който Под тепето посвети цяла поредица. Публикациите ни бяха с акцент върху създаване на административен прецедент заради освобождаването от такси на организаторите на събитието за ползването на общински терен в сърцето на Пловдив. Е, явно е настъпил рязък обрат в отношението към този Коледен базар и все пак такси са платени.

Това очевидно е станало в следствие на разследването ни и провокираната от него реакция от страна на общински съветници, които сезираха прокуратурата по казуса.

Че има постъпили в общинската хазна 42 500 лв. от събитието „Коледа в Пловдив“ разбираме от Веселина Александрова и Добромира Костова от ПП-ДБ, които са получили постановление на Окръжния прокурор в отговор на сигнала им до държавното обвинение, внесен там в края на миналата година.

„Помните ли как Община Пловдив каза, че за Коледния базар на Централна поща онази софийска фирма не трябва да плаща такса? Помните ли как на наши настоявания, че Пловдив търпи загуби, ни отговориха, че не познаваме местната наредба? Е, след като на 9 декември 2025 подадохме сигнал до Прокуратурата именно за тези загуби, кметът Димитров изведнъж е почнал да разбира и прилага наредбата и постфактум е решил да събере таксите от Коледния базар, преди да трябва да го подгонят органите на властта. Т.е. няколко дни след сигнала ни община Пловдив се е задействала да приложи местното законодателство и да издаде разрешения за ползване на общинско място“, коментира Добромира Костова.

Тя подчертава, че в крайна сметка благодарение на вдигналия се шум по темата в общинския бюджет са постъпили близо 42 500 лв. Припомняме, че миналия декември от градската управа настояваха, че за „Коледа в Пловдив“ не следва да се плащат такси, тъй като е организирано от Община Пловдив мероприятие.

„А ако не бяхме се заели и с тази битка срещу общината вероятно схемата щеше да си мине, както първоначално е била замислена“, допълва Костова. И заключва:

„А помните ли как кметът се надяваше да победи коледния дух? Ами, ето, победа!“