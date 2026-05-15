Председателят на Районен съд – Пловдив влезе в класната стая

В рамките на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, Председателят на РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ г-н Панайот Велчев проведе поредица от лекции – на 05.05.2026 г. пред ученици от 10“а“ и 10“б“, на 12.05.2026 г. пред ученици от 10“е“ и 10„ж“ клас и на 14.05.2026г. пред ученици от 10 „в“, 10 „г“ и 10 „д“ клас, всички възпитаници на Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, град Пловдив.

Инициативата има за цел да повиши правната култура на младите хора, да ги запознае със структурата на съдебната система и да изгради у тях чувство за справедливост и спазване на законите.

По време на дискусията г-н Панайот Велчев представи пред десетокласниците основните положения в законодателството, свързани със статута на учениците – техните права и задължения в образователния процес, както и правилата за поведение в училищна среда и значението на вътрешните правилници.

Централна тема на срещата бе „Детското насилие и агресията в училище“. В дискусията с учениците Председателят на РС – Пловдив г-н Панайот Велчев акцентира върху наказателната отговорност, която носят непълнолетните лица при извършване на хулигански прояви; последиците и възпитателните мерки при извършване на противообществени прояви и възпитателните мерки на институциите, отговорни за прилагането на тези мерки.

Образователната програма се реализира съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

Районен съд – Пловдив традиционно подкрепя инициативата, като през настоящата учебна година съдиите предвиждат посещения и в други учебни заведения в града, като част от дългосрочния ангажимент на институцията към превенцията и образованието на подрастващите.