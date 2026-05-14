Кметът за градския транспорт: Вървим с малки стъпки

211 работещи табла на градския транспорт обяви кметът Костадин Димитров от трибуната на Общинския съвет. Той взе думата по повод питане на Владимир Славенски от групата на ПП-ДБ, свързано със съдбата на автоматите за продажба на билети по улиците на града.

„Не знам как правите така, че всеки път питате за неща, по които ние вече сме започнали да работим, а после си ги приписвате като ваши идеи“, коментира Димитров. Той припомни, че още преди две седмици е съобщил, че тече процедура по премахването на тези машини.

Градоначалникът акцентира върху факта, че общината все още води съдебни дела с „Индра“ и не е ясно дали към момента има правно основание за демонтирането им. Димитров съобщи още, че по предоставените му данни над 100 автобуса от масовия градски транспорт вече разполагат с работещи валидатори.

Той напомни и че седем маршрутни линии вече се обслужват до 23 часа, а в заключение заяви: „Вървим с малки стъпки“.

На извънредната сесия днес общинските съветници трябва отново да разгледат въпроса с автобусите от автогара „Север“.

Автогара „Север“ остава отворена

Очаква се да бъде обсъдено и предложението на ПП-ДБ, свързано с автогарите.