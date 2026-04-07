Художникът Христо Бозуков представя нова изложба „Влюбване“ в галерия „Червеното пони“ в Стария Пловдив. Експозицията събира 19 нови картини и може да бъде разгледана до 24 април.

„Влюбване“ изследва краткия момент, в който реалността губи форма и възприятието започва да пренарежда света около другия човек. Авторът насочва вниманието не към любовта като устойчиво чувство, а към нейното начало – импулсивно, неуловимо и наситено с вътрешно напрежение.

Живописният жест в изложбата е директен и физически, а процесът на създаване се превръща в реакция, а не в описание. Образите не се изграждат, а се разпадат – фигурата губи цялост, линията излиза извън контрол, а цветът се превръща в чист импулс, движение и вътрешен блясък.

Христо Бозуков е роден през 1987 г. Живее и работи в Пловдив. До момента има реализирани 26 самостоятелни изложби, а настоящата експозиция е първото му участие в галерия „Червеното пони“.