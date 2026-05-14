Отличието е признание за изключителния принос на директора на ОИ „Старинен Пловдив“ към опазването на културно-историческото наследство и развитието на българската школа по стенна живопис

Държавният глава Илияна Йотова връчи Почетния знак на президента на Република България на проф. д-р Елена Кантарева-Дечева, директор на Общински институт „Старинен Пловдив“, в знак на признание за нейния изключителен принос към българската култура, образованието и опазването на културно-историческото наследство.

Тържествената церемония се състоя днес, 14 май 2026 г., от 11:00 часа в Гербовата зала на президентската институция и бе открита с химна на Република България.

Отличието бе присъдено за значимия академичен принос на проф. Кантарева в областта на културата и развитието на българската школа по стенна живопис, както и за нейните дългогодишни заслуги в съхраняването и популяризирането на културното наследство на България.

Проф. д-р Елена Кантарева-Дечева е изтъкнат художник-реставратор, доцент по технология и техника на живописта и професор по стенна живопис в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. През последните години тя ръководи едни от най-значимите реставрационни проекти в страната, сред които възстановяването и социализацията на Епископската базилика на Филипопол и Малката базилика на Филипопол – обекти, които се утвърдиха като символи на културното богатство на Пловдив и България. Тя е и автор на множество научни трудове в сферата на реставрацията и стенната живопис.

„Позволете ми да изразя огромното вълнение да бъдем заедно с всички вас в тази зала днес в навечерието на 24 май – най-светлия и най-обединяващия български празник. Поклон пред вашата дейност, пред вашия талант, пред вас като хора общественици, отдали толкова много за културата и духовността на България“, заяви в словото си след церемонията Илияна Йотова.

„Искам да ви благодаря, че посвещавате таланта си на нещо много важно – всички ние заедно да градим българската идентичност“, допълни тя, като специално се обърна към проф. Кантарева с думите:

„Това, което направихте с Пловдивската базилика, която днес е една гордост на България и събира туристи от цял свят, събира хора, които знаят, че България е не само страна на малко повече от 13 века, с дълга и славна история, а е цяла една цивилизация.“

На днешната церемония, в присъствието на министъра на културата Евтим Милошев и заместник-министъра Пламен Славов, Почетният знак на президента бе връчен още на Александър Милушев, Атанас Капралов, д-р Веселин Александров, д-р Иван Ангелов, Митко Щерев и проф. Гъ Джъцян.

Настоящото отличие идва като поредно високо признание за проф. Кантарева-Дечева, след като преди година тя бе удостоена и с Националната награда на Министерството на културата за принос към опазването и представянето на българското културно наследство, през 2023-а получи наградата „Борис Христов“ – ВИДЕО

