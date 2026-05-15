Верди под звездите: Италианската филхармония идва на Античния театър

Античният театър в Пловдив ще бъде една от шестте български сцени, които това лято ще посрещнат Филхармоничен оркестър „Джузепе Верди“ от Салерно. На 11 август италианският ансамбъл ще изнесе концерт под диригентството на маестро Гуидо Манкузи, а програмата ще включва емблематични произведения от Верди като „Травиата“, „Риголето“ и „Аида“.

Турнето на оркестъра преминава през Стара Загора, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив и София, но концертът под звездите в Античния театър обещава да бъде сред най-специалните спирки в българската обиколка.

История за музика, оцеляване и култура

Зад гастрола стои не просто концертна програма, а историята на един от символите на Южна Италия – Театър „Джузепе Верди“ в Салерно. Построен през XIX век по подобие на прочутия „Сан Карло“ в Неапол, театърът преживява тежки години след разрушителното земетресение в Ирпиния през 1980 година.

Сградата остава затворена близо 14 години, а възстановяването ѝ по-късно се превръща в символ на културното възраждане на Салерно. Именно от тази сцена се ражда и филхармоничният оркестър, който днес тръгва на турне в България.

„Операта трябва да бъде жива“

Маестро Гуидо Манкузи признава, че най-силно очаква именно концертите на открито.

„Нощта, въздухът и архитектурата започват да участват в спектакъла. Тогава операта престава да бъде музей и отново става жива“, казва диригентът.

Според него българската публика усеща музиката на Верди не само интелектуално, но и емоционално.

„Верди говори за любов, свобода, достойнство и саможертва. Това не са стари сюжети – това сме ние“, допълва Манкузи.

Билети и отстъпки

Билетите за концерта в Пловдив вече са в продажба. Организаторите съобщават, че първите 150 билета за всяка дата са на преференциални цени, а при онлайн покупка може да се използва промокод VERDI20 за отстъпка.

Мрежа за продажби: Билети са достъпни в системата на Eventim:

https://www.eventim.bg/artist/giuseppe-verdi-di-salerno

Фотокредит:

Официален сайт на оркестъра: www.filarmonicaverdisalerno.it

Организатор на събитието: Vienna Trend Events : http://www.vienna-trend-events.com/