България се класира на финала на „Евровизия“

България се класира на финала на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“. БНТ 1 ще предава шоуто на живо от Виена – в събота, 16 май, от 22:00 ч.

Българската представителка DARA взриви публиката, откривайки втория полуфинал, заедно с четирима танцьори на сцената.

„Това е не просто следваща стъпка напред в кариерата ми, но и шанс България да бъде забелязана като място, което отглежда талантливи хора“, сподели самата DARA броени минути след шоуто.

Освен България, на финала на „Евровизия 2026“ в събота се класираха още Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия.

На 16 май за победа в конкурса ще се борят и представителите на Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша, които са класиралите се държави от първия полуфинал.

По време на шоуто на финала точките на българското жури на „Евровизия 2026“ ще бъдат представени на живо от водещата на младежкото предаване по БНТ 1 „В ритъма на града“ Владимира Илиева.