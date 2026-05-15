БългарияЗабавлениеНовини

България се класира на финала на „Евровизия“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:40ч, петък, 15 май, 2026
0 229 1 минута

България се класира на финала на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“. БНТ 1 ще предава шоуто на живо от Виена – в събота, 16 май, от 22:00 ч. 

Българската представителка DARA взриви публиката, откривайки втория полуфинал, заедно с четирима танцьори на сцената.

„Това е не просто следваща стъпка напред в кариерата ми, но и шанс България да бъде забелязана като място, което отглежда талантливи хора“, сподели самата DARA броени минути след шоуто.

Освен България, на финала на „Евровизия 2026“ в събота се класираха още Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия.

На 16 май за победа в конкурса ще се борят и представителите на Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша, които са класиралите се държави от първия полуфинал.

По време на шоуто на финала точките на българското жури на „Евровизия 2026“ ще бъдат представени на живо от водещата на младежкото предаване по БНТ 1 „В ритъма на града“ Владимира Илиева.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:40ч, петък, 15 май, 2026
0 229 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина