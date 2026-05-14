Пловдив строи ударно: над 2200 нови жилища от началото на 2026 г.
Регионът е сред най-активните в страната по ново строителство, а данните на НСИ показват ясна тенденция – търсенето на двустайни и тристайни апартаменти продължава да движи пазара в града и областта
Пловдив и областта затвърждават позицията си като един от двигателите на жилищното строителство в България. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт за първото тримесечие на 2026 година, според които в страната са въведени в експлоатация 1 241 нови жилищни сгради с общо 4 151 жилища.
На този фон Пловдив продължава да демонстрира сериозна строителна активност. Само през първите три месеца на годината общините в областта са издали разрешителни за строеж на 368 нови жилищни сгради, в които са планирани 2 235 жилища с обща разгъната застроена площ от над 259 хиляди квадратни метра. Това поставя региона сред водещите в страната по бъдещо жилищно строителство.
Какви жилища се строят
Данните на НСИ показват и какви жилища се строят най-често. В национален мащаб най-голям е делът на новопостроените двустайни апартаменти – 35.5%, следвани от тристайните – 31.5%. Най-малко са големите жилища с шест и повече стаи – едва 5.6%. Средната площ на едно ново жилище достига 71.3 кв. м, което е увеличение спрямо края на 2025 г., когато е била 68.1 кв. м.
Тенденцията е особено показателна за Пловдив, където търсенето остава концентрирано именно в жилищния сегмент. Според анализи на пазара близо 90% от запитванията за покупка в града са насочени към апартаменти, което поддържа активността на инвеститорите и строителните предприемачи.
Интересното е, че на фона на известно охлаждане на имотния пазар в някои големи градове, Пловдив остава сред малкото места в страната, където няма отчетлив спад в интереса към покупка на жилища. Това се обяснява както с устойчивото икономическо развитие на региона, така и с разширяването на индустриалните зони и притока на нови жители.
Новите статистически данни показват, че строителството в Пловдив не просто продължава – то очертава бъдещия облик на града, в който новите квартали и жилищни комплекси все по-осезаемо променят градската среда.
Ами той (центърът), затова е „исторически“ – щото там не трябва да се строи и унищожава. Градът не е замислен, за толкова много жители ( пропускам колите) и затова проблемите само ще се увеличават! Ако ще се прави мегаполис – някъде към Ягодово или Метро2 + малко рекламка и продажбите ще тръгнат, а историческият център ще си остане в (приблизително) оригинално състояние и няма да се налага да се забиват гипсови римски колони !
Пловдив ударно трябва да спре да строи! Тоест да пере парите на бандюхите!
Ударно! Иначе такава ударна вълна ще се изсипе на главите на местните кукли на конци ,които се изживяват като политици,че ще влязат в историческитв престъпни анали
Историческият център не е в състояние да поеме такова ударно увеличаване на населението. Като добавим и тесните улици, липсващите реконструкции на булевардите, още от соца София не обичаше да дава пари на Пловдив, това, че предприемачите избягват да осигурят паркиране на 100% и можем със сигурност да очакваме бъдеща катастрофа.