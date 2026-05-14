Общинският инспекторат разпореди възстановяване на щети и подсилване на ограда на спорния строеж в район „Южен“

Това е първото официално действие на институция, което потвърждава наличие на проблем, за който живеещите алармират от седмици

ПОИ е издал предписания след проверки на място на ул. „Славееви гори“. Не е установил шумови нарушения

Нови документи от Пловдивския общински инспекторат (ПОИ) показват, че след серия проверки на спорния строеж на ул. „Славееви гори“ са издадени официални предписания за възстановяване на нарушена хидроизолация на съседна жилищна сграда и за подсилване на строителната ограда около дълбокия изкоп.

Проверките са извършени в периода 30 април – 12 май 2026 г., след поредица сигнали от живеещи в района, които оспорват както законността на строежа, така и безопасността на изпълнението му.

Предписание за възстановяване на увредена хидроизолация

Един от основните сигнали на протестиращите бе, че при изкопните дейности е била нарушена хидроизолацията на съседната кооперация на ул. „Славееви гори“ 41А.

С казуса ви запознахме във видоеподкаста „В Капана“ на Под тепето. Припомнете си го в следващото видео.

От документите на ПОИ става ясно, че е издадено предписание към строителя за възстановяване на щетата.

Това е първото официално действие на институция, което потвърждава наличие на проблем, за който живеещите алармират от седмици.

Любопитен детайл е, че в по-ранен свой отговор инспекторатът е посочил, че подобни щети са извън неговата компетентност, а впоследствие все пак е разпоредил конкретни мерки.

Предписание за подсилване на строителната ограда

След проверка по сигнал за необезопасен изкоп с дълбочина около 5 метра, ПОИ е констатирал, че строежът е ограден с метална телена ограда, но е издал и предписание за нейното подсилване, съгласно изискванията на плана за безопасност и здраве.

Темата с обезопасяването беше сред основните притеснения на живеещите, тъй като обектът се намира в непосредствена близост до детски обекти и жилищни сгради.

Инспекторатът не е установил шум в часовете за почивка

Въпреки многократните сигнали на граждани за работа на тежка техника между 14:00 и 16:00 часа, проверките на ПОИ на 5, 7 и 12 май не са установили нарушения на забраната за шумни строителни дейности.

Според инспекторите по време на проверките на обекта е имало работници, но те са извършвали единствено сортиране и пренасяне на арматура, без шумни операции.

Част от въпросите остават извън компетентността на ПОИ

От Пловдивския общински инспекторат уточняват, че въпросите, свързани с дълбочината на изкопа и техническите параметри на строежа, не попадат в техните правомощия и следва да бъдат разгледани от администрацията на район „Южен“.

Междувременно жителите продължават да настояват за по-широка проверка на проекта. Те са категорични, че строежът противоречи на Общия устройствен план на Пловдив, според който теренът е отреден за образование.

Пловдив строи ударно: над 2200 нови жилища от началото на 2026 г.

По-рано днес общинските съветници от БСП поискаха спешна проверка на строежа на ул. „Славееви гори“. Те изразиха мнение, че има съмнения за системно заобикаляне на Общия устройствен план.