Общинските съветници от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ в Общински съвет – Пловдив Добромира Костова и Йоно Чепилски внесоха официално питане до кмета на Пловдив Костадин Димитров относно изграждането, поддръжката и финансирането на велоинфраструктурата в града.
Повод за питането е засиленият обществен интерес към велосипедния транспорт след домакинството на Пловдив на първия етап от Giro d’Italia – едно от най-престижните колоездачни състезания в света. Според двамата съветници събитието е показало, че в града има сериозна обществена енергия и желание за развитие на модерна и безопасна велосипедна среда.
В питането се поставят осем конкретни въпроса, свързани с дължината и стойността на новоизградените велоалеи, текущите проекти за велосипедна инфраструктура, разходваните средства за периода 2023–2026 г., както и наличието на план за свързана и непрекъсната веломрежа в Пловдив.
Съветниците настояват и за информация относно изпълнението на решение на Общинския съвет за поставяне на стойки за велосипеди и велогаражи, както и дали общината предвижда увеличаване на броя на велосипедните светофари.
„Велосипедният транспорт е сред най-устойчивите форми на градска мобилност. Инвестициите в безопасна и свързана велоинфраструктура означават по-малко трафик, по-чист въздух и по-добро качество на живот“, посочват Костова и Чепилски.
Те подчертават, че прозрачността при разходването на публични средства и ясната визия за развитието на велосипедната мрежа са ключови за превръщането на Пловдив в по-достъпен, безопасен и модерен европейски град.
Общинските съветници очакват писмен отговор до следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.
И е видно във времето, че никой не си взема поука да почне да прави нещата както трябва. Ясно е, че Фантастико е изпълнителят на инфраструктурата около магазина си, но, моля, опитайте да минете пешеходно покрай него от колелото до входа на панаира – трагикомедия!!! Някой от проектантите се е изложил яко с двете алеи там.
Пловдив Forever добре е описал велоинфраструктурата на Тотев. Можем да добавим и двете велоалеи по Мария Луиза, които изядоха от пътните платна при толкова широки тротоари. Така коли и автобуси трябва да се провират през опасно тесни ленти. Велосипедисти обаче на практика там няма.
о, милите!Сетиха се и те.“Велоинфраструктурата“ в Пловдив е поредната гоооляма измама на Тотев и компания!!! Наред със сфетофарите,разбира се.
Велоинфраструктура няма- голяма част от алеите са през пешеходни зони/централната алея на Бунарджика,например.Където е пълно с деца,който играят,възрастни хора.,кото трябва да се пазят в кръгова отбрана и т.н./,по бул „Шести септември“ пешеходците са навряни под терасите на кооперациите и още и още…
Време е Съдът да се произнесе и бившите да си понесат отговорността,нали Господин Премиер!?