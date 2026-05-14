БСП поиска спешна проверка на строежа на ул. „Славееви гори“: Има съмнения за системно заобикаляне на Общия устройствен план

Арх. Костадин Палазов: „Това не е единичен случай. Издават се визи по стари ПУП-ове, въпреки новия ОУП“

Спорният строеж на ул. „Славееви гори“ в район „Южен“ влезе и в дневния ред на Общинския съвет – Пловдив, след като общинските съветници от групата на „БСП за България“ арх. Костадин Палазов и инж. Калин Милчев внесоха официално питане до кмета Костадин Димитров с настояване за спешна проверка.

С казуса ви запознахме във видоеподкаста „В Капана“ на Под тепето.

По време на извънредната сесия на местния парламент днес, свързана със съдбата на автогарите, арх. Палазов прочете от трибуната мотивите за питането, като заяви, че случаят не е изолиран, а е част от по-широк проблем със застрояване в отклонение от Общия устройствен план (ОУП).

„Това не е единственият случай. Имам сведения и за други подобни казуси, при които се издават визи на база стари ПУП-ове, въпреки че Общият устройствен план вече е в сила“, коментира арх. Палазов.

Повод за питането е строежът в район „Южен“, където според действащия ОУП теренът е отреден за образователна инфраструктура – детска градина или ясла, а въпреки това е допуснато изграждане на жилищен комплекс.

Позоваване на чл. 103а от ЗУТ

В изказването си арх. Палазов постави акцент върху чл. 103а от Закона за устройство на територията, според който след приемането на нов Общ устройствен план администрацията следва в 6-месечен срок служебно да приведе в съответствие подробните устройствени планове, които му противоречат.

„В 6-месечен срок следва администрацията служебно да приведе в съответствие с Общия устройствен план ПУП-ове, които не отговарят на тези норми. С други думи – да извади ножицата и да ги подкастри“, заяви Палазов.

По думите му, този срок е изтекъл още през юли 2023 г., но въпреки това в район „Южен“ са били издавани визи за проектиране именно въз основа на стари подробни планове.

Съмнения за системен проблем

От групата на „БСП за България“ посочват, че строежът на ул. „Славееви гори“ може да е част от по-широка практика, която поставя под въпрос начина, по който се прилага устройственото законодателство в Пловдив.

Сред другите примери, посочени от съветниците, са:

Според социалистите тези случаи показват тревожна тенденция на отклонения от устройствените норми, които застрашават устойчивото развитие на града.

Искане за публичен отговор от кмета

В официалното си питане общинските съветници настояват кметът да отговори на няколко ключови въпроса:

кой е издал визата за проектиране и строителното разрешение;

на какво законово основание е издадена визата;

има ли и други аналогични случаи;

ще бъде ли разпоредена спешна проверка;

възможно ли е временно спиране на строежа;

ще бъде ли потърсена отговорност при установени нарушения.

Може да видите и чуете цялото питане в следващото видео, след 35-тата минута.

Очаква се писменият отговор на кмета да бъде представен публично на следващо заседание на Общинския съвет в законоустановения срок.

Случаят със строежа на ул. „Славееви гори“ вече е предмет и на сигнали до ДНСК, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на образованието и науката и Прокуратура на Република България, като гражданите настояват за проверка на законността на строителството и съответствието му с Общия устройствен план.

Екипът на Под тепето продължава да следи казуса.