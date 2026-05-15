Ремонт на ключово кръстовище променя движението на автобусите в Пловдив

Във връзка с полагане на асфалтобетонова настилка в района на кръстовището на бул. „Кукленско шосе“ и ул. „Индустриална“, за времето от 09:30 ч. до 14:30 ч. на 15.05.2026 г. (петък) се променят маршрутите на автобусни линии № 11, 17, 24, 37 и 116, както следва:

Затварят участък край „Кукленско шосе“ заради преасфалтиране

Автобусна линия № 11

Посока: Завод „Биомашиностроене“ – Митница

По бул. „Александър Стамболийски“ – спирка № 280 магазин „Рила“, десен завой по бул. „Кукленско шосе“, спирка № 64 хотел „Родопи“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

По бул. „Кукленско шосе“ – спирка № 285 завод „Рекорд“, спирка № 65 „Крепежни изделия“, ляв завой по ул. „Скопие“, спирка № 290 „Механотехника“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

Автобусна линия № 17

Посока: ЖК „Тракия“ А13 – кв. „Прослав“

По бул. „Кукленско шосе“ – спирка № 346 срещу OMV, десен завой по ул. „Скопие“, ляв завой по ул. „Индустриална“, десен завой по бул. „Никола Вапцаров“, спирка № 67 срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Маршрутът не се променя.

Автобусна линия № 24

Посока: Завод „Устрем“ – кв. „Прослав“

По бул. „Кукленско шосе“ – спирка № 346 срещу OMV, десен завой по ул. „Скопие“, ляв завой по ул. „Индустриална“, десен завой по бул. „Никола Вапцаров“, спирка № 67 срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Маршрутът не се променя.

Автобусна линия № 37

Посока: ул. „Юндола“ – ЕАЗ

По ул. „Скопие“ – спирка № 379 НАП, десен завой по ул. „Индустриална“, спирка № 1030 ЕАЗ – последна.

В обратна посока:

По ул. „Индустриална“ – спирка № 1030 ЕАЗ, спирка № 289 срещу НАП, ляв завой по ул. „Скопие“, спирка № 290 „Механотехника“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

Автобусна линия № 116

Посока: кв. „Изгрев“ – Митница

По бул. „Никола Вапцаров“ – спирка № 62 Зала „Олимпиада“, десен завой по ул. „Индустриална“, спирка № 63 срещу завод „Флавия“, десен завой по бул. „Кукленско шосе“, спирка № 64 хотел „Родопи“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

По бул. „Кукленско шосе“ – спирка № 285 завод „Рекорд“, спирка № 65 „Крепежни изделия“, ляв завой по ул. „Скопие“, ляв завой по ул. „Индустриална“, на кръговото кръстовище десен завой по бул. „Никола Вапцаров“, спирка № 67 срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.