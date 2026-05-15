Национална кампания „Сканирай лапата“ идва в Пловдив

Второто събитие от националната информационна кампания „Сканирай лапата“ ще се проведе на 17 май (неделя) от 12:00 часа пред Централна поща в Пловдив. Тя е организирана от сдружение „Stray Angels“ и създава първия национален обществен знак, който прави Закона за защита на животните достъпен и приложим само с един клик разстояние.

Община Пловдив се присъединява към инициативата, а табели със знака вече са поставени в дирекция „Екология“, в шестте районни администрации, на входа на ОП „Зооветеринарен комплекс“ и до някои от обособените места за свободно разхождане на кучета.

Кампанията въвежда специален визуален знак – лапа с QR код, който ще бъде позициониран на ключови обществени места и в търговски обекти в цялата страна. При сканиране с мобилен телефон знакът отвежда гражданите към платформа с ясни и точни инструкции как да реагират при животно в беда, как и към кои институции да подадат официален сигнал и какви са реалните законови санкции при нарушения.

Организаторите отбелязват, че инициативата не е протест, а позиция, след като в продължение на десет години „Stray Angels“ спасява животни със счупени тела и прекършени съдби.

„Истинското спасение не започва от улицата, а много по-рано – когато правим своя избор. Затова се роди „Сканирай лапата“ – знак, който да ни напомня не само за закона, но и за нашата съвест, за да не забравяме, че животните не са дигитални образи на екраните ни. Те са живи същества. Те имат чувства, изпитват болка, разболяват се и остаряват – точно като нас.

А мястото им на улицата не е съдба. То е резултат от нашите решения. Понякога е достатъчно просто да спрем за миг и да се запитаме: „Какъв човек искам да бъда?“ – споделя Искра Георгиева, организатор на кампанията.

Под наслов „Пловдив сканира лапата“ организаторите, посланиците на каузата и граждани ще се съберат в 12:00 ч. пред Централна поща. Оттам заедно ще извървят разстоянието до квартал „Капана“, за да покажат символично знака QR лапа. Това ще се случи с помощта на физически табели, които всички участници в събитието ще носят в ръцете си.