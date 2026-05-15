Падат цените на новото строителство в Пловдив

Пловдив остава сред най-активните имотни пазари в страната, въпреки по-внимателното поведение на купувачите. Такъв извод изведоха участниците в събитието Real Estate Business Forum, което събра представители на бизнеса, финансовия сектор и водещи експерти от пазара на недвижими имоти в Дома на културата днес. Те коментира развитието на сектора, ипотечното кредитиране, новия профил на купувачите и очакванията за пазара през следващите години.

Общото мнение на участниците във форума на Imoti.net и Investor Media Group беше, че след изключително динамичната 2025 година пазарът постепенно се връща към по-устойчиви и предвидими нива на активност, а клиентите стават по-информирани и по-внимателни при вземането на решения. Модератор на събитието беше Снежана Стойчева.

По време на форума д-р Свилен Колев, заместник-председател на Националния статистически институт, представи актуални данни за развитието на Пловдив и региона. Според НСИ Пловдив е вторият по големина град в България по брой население, а област Пловдив е на второ място в страната по брутен вътрешен продукт през 2024 г. с 8,339 млрд. евро. Данните показват още ръст от 16,1% на БВП на областта спрямо предходната година.

Той акцентира върху данните за броя сделки в началото на 2026 г., които показват, че пазарът на недвижими имоти постепенно се връща към обичайните нива от 2023 и 2024 година. По думите му бумът при въведените в експлоатация нови жилища в област Пловдив остава в третото тримесечие на миналата година, докато в началото на 2026 г. темповете при новото строителство вече са по-близки до тези от предходните две години.

Според представените данни цените на съществуващите жилища в Пловдив продължават да отбелязват лек ръст, докато при новото строителство се наблюдават корекции надолу в цените.

Акцент по време на форума беше поставен и върху ипотечното кредитиране и променящото се поведение на купувачите. Спас Козанов, управител на Fibank – клон Пловдив, представи анализи на банката, според които през четвъртото тримесечие на 2025 г. в страната се отчита спад в броя на сделките с около 40%, докато в Пловдив намалението е минимално – около 2%.

По думите му в началото на 2026 г. се наблюдава ръст при кредитирането на домакинствата, жилищните кредити и депозитите. Според него профилът на купувача, който използва ипотечен кредит, също се е променил.

„Днес хората купуват основно от необходимост – за собствено жилище или за по-добра среда на живот“, коментира Козанов.

Той допълни, че през следващите една до две години не се очакват сериозни промени в условията към кредитоискателите.

Христо Хаджиев, заместник-председател на НСНИ и управител на HH PROPERTIES, също подчерта, че пазарът в Пловдив остава активен от началото на годината, но с по-нормални темпове спрямо „еуфоричната“ 2025 година. По думите му търсенето е насочено основно към жилища за собствено ползване, а в по-малка степен към инвестиционни покупки.

Той акцентира и върху необходимостта от създаване на регистър на професионалните брокери – тема, която е сред основните приоритети на новото ръководство на НСНИ.

В дискусионния панел участие взеха още Мариела Желева – консултант недвижими имоти в Luximmo, Иван Площаков – собственик и управител на New Home Living, и Станислав Иванов – основател на ACRONA Real Estate.

Според участниците новият клиент на пазара е значително по-информиран, по-взискателен и много по-предпазлив при вземането на решение. Купувачите все по-рядко действат емоционално и очакват детайлна консултация и яснота за услугите, които брокерите предоставят.

Мариела Желева акцентира върху значението на личния бранд като ключов елемент за развитието на професията, Иван Площаков отбеляза, че инвеститорите все по-често търсят услугите на брокери, но предпочитат да работят с една агенция по конкретен проект, а според Станислав Иванов цените на новото строителство продължават да зависят в голяма степен от локацията и стойността на парцелите за строеж.

По време на форума участниците се обединиха около мнението, че през 2026 г. качеството на услугата, професионалната консултация и доверието ще бъдат все по-важни фактори за успешното реализиране на сделки на имотния пазар.