Пловдивският художник Любен Хранов е починал

По Коледа внезапно ни напусна талантливият пловдивски художник Любен Хранов, само на 46 години. Скръбната вест съобщи семейството му.

Любен Хранов завършва Националната гимназия за сценични и екранни изкуства, а след това специалност „Дърворезба“ в Националната художествена академия в София. От малък помага в ателието на чичо си – известния живописец Атанас Хранов, откъдето черпи първите си творчески уроци и вдъхновение.

Още с първата си самостоятелна изложба през август 2021 г. в галерия „Мария-Луиза“ Любен Хранов заявява своя уникален почерк, съчетавайки пластични решения в скулптурата с абстрактната геометрия в живописта и разгръщането на пространството чрез композиции на множество планове.

През 2022 г. творби на Хранов са част от мащабната изложба „Скулптурата сега“ в галерия „2019“ с куратор Моника Роменска.

Любен Хранов представя нова самостоятелна изложба живопис

Последната му самостоятелна изложба „Одисея мистика“ бе това лято в галерия Arsenal of Art и носеше отпечатъка на зрелостта и дълбочината на неговото творчество.

Поклонението ще се състои на 27 декември, събота, от 13 часа в Централния траурен парк на Пловдив.

Екипът на Под тепето изразява съболезнования на семейството, близките и всички, които обичаха неговото изкуство.