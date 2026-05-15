Мъж с тротинетка отнесе жена на велоалея в Пловдив

Пешеходка е пострадала при произшествия на велоалея на бул. „Княгиня Мария Луиза“.
По предварителна информация жената била ударена от водач на електрическа тротинетка.
„Пострадалата е транспортирана е в болница за прегледи. Водачът няма алкохол. Причините се изясняват“, съобщават от полицията.
Това е втори инцидент с тротинетка само за ден в Пловдив. Сутринта жена с такова устройство бе ударена от автомобил край Водната палата.
Видео от случилото се бе публикувано в групата „Забелязано в Пловдив“ във фейсбук, откъдето са и скрийншот кадрите.