Мъж с тротинетка отнесе жена на велоалея в Пловдив

Пешеходка е пострадала при произшествия на велоалея на бул. „Княгиня Мария Луиза“.

По предварителна информация жената била ударена от водач на електрическа тротинетка.

„Пострадалата е транспортирана е в болница за прегледи. Водачът няма алкохол. Причините се изясняват“, съобщават от полицията.

Това е втори инцидент с тротинетка само за ден в Пловдив. Сутринта жена с такова устройство бе ударена от автомобил край Водната палата.

Видео от случилото се бе публикувано в групата „Забелязано в Пловдив“ във фейсбук, откъдето са и скрийншот кадрите.