Традиционната годишна изложба на учениците от Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ ще бъде открита на 19 март от 18:00 часа в галерия „Ромфея“ в Пловдив.

В експозицията посетителите ще могат да видят произведения на гимназисти от всички седем специалности в училището – живопис, графика, стенопис, рекламна графика, пространствен дизайн, скулптура и иконопис. Изложбата представя разнообразието от стилове и творчески търсения на младите таланти.

Събитието се реализира по покана на собствениците на галерията – Камен Шишманов и Бойко Ватев, които вече 24 години оказват значителна обществена и финансова подкрепа на учениците от художествената гимназия. Те традиционно предоставят сцена за изява на младите автори и отличават част от тях със специални награди.

Автор на плаката за изложбата е Дарена Георгиева – дипломант от специалност „Рекламна графика“.