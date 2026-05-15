Стотици колоездачи се очакват на „С колело на запад“ в Пловдив

Стотици любители на колоезденето се очаква да се включат в третото издание на велошествието „С колело на запад“, което ще се проведе на 16 май (събота) по инициатива на район „Западен“ и DECATHLON България.

Стартът е в 10:00 ч. пред кметството на район „Западен“, а колоната ще се отправи към кв. „Прослав“ за кратка почивка и дегустация в шоколадова фабрика „Гайо“. За спокойното и безопасно протичане на събитието движението по част от пътните артерии ще бъде временно спряно за автомобили, организаторите апелират всички да носят и предпазни каски.



Финалът е пред Братската могила, където участниците ги очакват музика, игри, изненади и много добро настроение.

Кулминацията ще бъде голямата томбола с награди. Тази година трима късметлии ще си тръгнат с нови велосипеди, а един участник ще спечели целогодишна карта за фитнес и групови тренировки. Наградният фонд е осигурен от DECATHLON България, Maxcom и Athletic Fitness, а организаторите са подготвили и над 80 допълнителни награди.

Събитието има и социална кауза – всеки желаещ може да подкрепи кампания за две деца от района, останали без майка.

„Велосипедът все по-често се превръща в избор за спорт, забавление и придвижване. Ползите са безспорни – по-чист въздух, по-малко трафик и повече здраве“, споделя кметът на район „Западен“ Тони Стойчева, която изрази надежда градът скоро да разполага с още по-добра велосипедна инфраструктура.

Освен че насърчава активния начин на живот, DECATHLON България развива и инициативата Buy Back, чрез която изкупува стари велосипеди, обновява ги и им дава нов живот, предоставяйки ги на хора в нужда.

На 16 май Пловдив отново ще се движи на две колела.