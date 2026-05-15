Полицейски съпровод за протестиращите мотористи днес

Създадена е организация за осигуряване на обществения ред и въвеждане на временно ограничение на движението във връзка със заявени протестни действия от водачи на мотоциклети днес, съобщиха от полицията.

Според постъпилото уведомление се очаква в интервала от 18:00 ч. до 19:00 ч. да се проведат мотошествия в две зони на околовръстния път на Пловдив- в близост до кръговото движение с Пазарджишко шосе и в близост до кръговото движение с Асеновградско шосе.

„За участниците е предвиден полицейски съпровод, като единият лъч ще тръгне от ул. „Дилянка“ към Пазарджишко шосе, а другият – от бензиностанция „Лукойл“ на Асеновградско шосе.

„Не се предвижда затваряне на движението по улици в Пловдив. На местата за обходни маршрути ще има позиционирани полицейски екипи, уточняват от МВР.

Подобни мерки се вземат и за протестни мотошествия в същия часови диапазон на територията на Асеновград и Карлово.