На сцената на Епископската базилика ще се състои първият от поредицата концерти от цикъла „Големите представят“на 29 ноември. В него световноизвестният цигулар Светлин Русев ще представи талантливи млади цигулари и ще музицира заедно с тях. Сред избраниците е и възпитаничката на НУМТИ „Добрин Петков“ Марияна Стоева.

Цикълът концерти “ГОЛЕМИТЕ представят” в МФ “Дни на музиката в Балабановата къща” е закономерно продължение и в същото време значимо надграждане на създадения през 2017 г. от фондация Музикартисимо цикъл “КРАСИМИРА СТОЯНОВА представя”, в който световноизвестната оперна прима лансира на подиума на международния фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” млади перспективни певци, избрани и подготвени лично от нея.

Проектът “ГОЛЕМИТЕ ПРЕДСТАВЯТ” в МФ “Дни на музиката в Балабановата къща” привлича трима именити български музиканти и педагози, разнасящи славата на България по света, с което се разраства и доразвива родената през 2017 г. в МФ “Дни на музиката в Балабановата къща” благородна инициатива.

Чрез новия проект “ГОЛЕМИТЕ представят” в МФ “Дни на музиката в Балабановата къща” предоставя форум за изява на млади дарования, като им осигурява безценната възможност да осъществят професионален контакт с едни от майсторите в световното музикално изкуство и да бъдат обучавани от тях. В същото време им предоставя и рядката привилегия да музицират на една сцена с именитите артисти.

Специално за цикъла “ГОЛЕМИТЕ представят” в МФ “Дни на музиката в Балабановата къща” прочутите изпълнители и педагози Красимира Стоянова, Светлин Русев и Людмил Ангелов подготвят млади музиканти, като ще демонстрират резултатите от постиженията си с тях на реномираната сцена на Фестивала. Публичният интерес и гласността, които цикълът концерти безспорно ще предизвика, са съществена част от смисъла на този проект, целящ оказването на персонална подкрепа и високостойностна „препоръка” в бъдещата кариера на избраните таланти.

Цикълът „Големите представят“ се осъществява от фондация „Музикартисимо“ по проект BG-RRP-11.021-0003 „Отново Заедно“, по процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU (СледващоПоколениеЕС), по НПВУ на Република България.

МФ „Дни на музиката в Балабановата къща” е носител на редица авторитетни отличия: наградите „Музикален проект на годината” в престижната класация „Музикант на годината“ на БНР, награда „ПЛОВДИВ“ за музика, Златен медал от Министерство на културата за принос в честванията на 100-годишнината от рождението на великия бас Борис Христов и награда “Златно перо” за принос към българската култура и изкуство. Те закономерно довеждат до трикратното удостояване на МФ „Дни на музиката в Балабановата къща” със знаменателния лейбъл „Европейски фестивал“ на Европейската фестивална асоциация. Присъден за забележителната професионална класа и въздействие на форума в национален и международен аспект, този сертификат за качество поставя „Дни на музиката в Балабановата къща” сред най-значимите съвременни музикални форуми в европейския свят.

Красимира Стоянова завършва НУИ „Веселин Стоянов“ в Русе със специалност цигулка. Дипломира се в АМТИИ – Пловдив със специалности: цигулка, пеене и музикална педагогика, и работи няколко години като цигулар в Пловдивска филхармония, АО при НМА „Проф. П. Владигеров“ и Нов симфоничен оркестър. Професионалният й дебют като оперна певица е в ролята на Джилда от „Риголето“ /Верди/ през 1995 в Софийската опера, а след впечатляващото й представяне на сцената на виенската „Щаатсопер” през 1998 е назначена за щатен солист на театъра /1999 – 2003/, където от 2003 до днес е постоянен гост-солист. Красимира Стоянова участва в новите постановки на виенската „Щаатсопер” – „Фалстаф“ /Аличе/, „Отело“ /Дездемона/, „Дон Карлос“ /Елизабета/, „Ариадне от Наксос“ /Ариадне/, „Русалка“, както и в репертоарните спектакли на „Травиата“, „Бохеми“, „Палячи“, „Турандот“, „Хофманови разкази“, „Сватбата на Фигаро“, „Дон Жуан“, „Симоне Боканегра“, „Еврейката“ и др. През 2009 именитата певица е удостоена с почетната титла „Камерзенгерин“ на „Щаатсопер”. Бляскавата й международна кариера я отвежда в най-престижните оперни театри и концертни зали по света – Метрополитън опера и Карнеги Хол в Ню Йорк, Ковънт гардън и Роял Албърт хол в Лондон, Миланската скала, Дойче опер, Щаатсопер и Концертхаус – Берлин, Музиферайн и Концертхаус – Виена и много други. Записала е 4 компактдиска с оперни арии в партньорство с Мюнхенския Радиооркестър за компанията „Орфео“, отличени с престижни награди, както и диска „Sogno d’Or“ с всички публикувани песни на Пучини за „Гега Ню“. Има издадени CD от концерти с оркестъра на Баварското радио, Чикагския симфоничен оркестър, Кралския Концертгебау оркестър, Виенските симфоници, под палката на Марис Янсонс, Рикардо Мути и Жорж Претр; и DVD с участието й в оперите „Еврейката“, „Отело“, „Евгений Онегин“, „Кавалерът на розата“, „Любовта на Даная“, Реквием – Верди. Камерната музика е любим жанр на певицата. Осъществила е песенни рецитали в Карнеги хол – Ню Йорк, Щаатсопер и Музикферайн – Виена, Опера Бастий – Париж, Операта във Франкфурт, Баварската опера – Мюнхен, фестивалите „Пиано Екстраваганца“ в София, „Дни на музиката в Балабановата къща“ – Пловдив, „Мартенски музикални дни“ – Русе и др.

В календара й за 2020 са вписани изключително престижни ангажименти, част от които за всеобщо съжаление са отложени във времето заради пандемията, обхванала целия свят. Това са Реквием – Верди в Музикферайн, Виена; Дездемона – „Отело” /Верди/ във виенската Щаатсопер; Елизабет – „Танхойзер” /Вагнер/ в Миланската скала; Амелия – „Бал с маски” /Верди/ във виенската Щаатсопер и Театро дел Маджо музикале, Флоренция и др.

В последните години, наред с интензивната си артистична кариера, Красимира Стоянова отдава време и сили на обучението и подкрепата на млади таланти. От 2017 тя задълбочава сътрудничеството си с МФ „Дни на музиката в Балабановата къща” чрез инициирането на поредица от концерти, в които представя на подиума на фестивала млади перспективни певци, избрани и подготвени от нея.

Светлин Русев завършва Висшата национална консерватория за музика в Париж, в класовете на Жерар Пуле, Деви Ерли и Жан-Жак Канторов. През 1994 журитo на Консерваторията единодушно му присъжда Първа награда за цигулка и Първа награда за камерна музика.

Носител е на множество международни награди, най-престижни сред които са от конкурсите в Индианаполис, Мелбърн и Маргарита Лонг – Жак Тибо. През 2001 е отличен с Голямата награда, Специалната награда на публиката и Специалната награда за най-добра интерпретация на концерт от Й. С. Бах на Първия международен конкурс в Сендай, Япония. По време на изложбата „Midem” в Кан през 2000 е определен за „класическо откровение” на aсоциацията „Адами”, а през 2001 е избран за спонсорство от Корпоративната фондация на Natexis-Banques Populaires.

Свири редовно като солист с различни оркестри от ранга на Националния оркестър на Франция, Филхармоничния оркестър на Френското национално радио, Сеулската филхармония, Филхармонията на Токио, Филхармонията на Сендай, Симфоничния оркестър на Индианаполис, Филхармонията Джордже Енеску – Букурещ, Оркестъра на Румънското национално радио, СО на БНР, Президентския оркестър – Анкара, Филхармонията на Йоханесбург и други оркестри в САЩ, Латинска Америка, Азия и Европа.

Работи с диригенти от класата на Мюнг-Вун Чунг, Леон Флайшер, Йехуди Менухин, Юзо Тояма, Марек Яновски, Реймънд Лепърд, Джон Акселрод, Ари ван Бейк, Франсоа-Ксавие Рот, Жан-Жак Канторов, Денис Ръсел Дейвис, Лионел Бренге, Лео Хосейн, Емануел Кривин, Мико Франк. Гастролира в най-престижните концертни сцени по света.

Особено търсен партньор в камерната музика, Светлин Русев работи с имена като Мюнг-Вун Чунг, Жан-Марк Луизада, Филип Касар, Ерик льо Саж, Антоан Тамести, Владимир Менделсон, Ксавие Филипс, Пол Майер, Филип Бернол.

Член е на триото „Русев–Салк–Розанова” и на ансамбъл „Тангисимо”. След високо оценения запис с пианистката Елена Розанова на творби от Панчо Владигеров, Русев записва Concerto Funebre от К. Ам. Хартман с оркестъра на Оверн, под диригентството на Ариван Бейк. През 2009, отново с Елена Розанова, записват за „Integral” Classic произведения от Е. Изаи, Ц. Франк и Камий Сен-Санс, a през 2010 с пианиста Фредерик д’Ориа Никола осъществява звукозапис на Сонатите № 3 от Едвард Григ и Николай Метнер за „Fondamenta”.

Светлин Русев е бил последователно концертмайстор на Филхармонията на Френското радио, на Филхармонията на Сеул и на Оркестъра на Романска Швейцария в Женева, където е заемал преподавателско място в едно от най-реномираните учебни заведения в Европа – Haute École de Musique (HEM).

Понастоящем е професор по цигулка в National Supérieur de Musique et de Danse в Париж.

Удостоен е с наградата „Музикант на годината” на БНР /2006/. Двукратен носител на приза „Кристална лира” на СБМТД /2006 и 2016/ и на награда „Русе“ за изкуство, култура, образование и наука.

Избран за артистичен консултант на МФ „Мартенски музикални дни“ през 2017, през 2018 Светлин Русев става почетен гражданин на Русе, а през 2019 получава Почетния знак на Президента на Република България.

Людмил Ангелов е роден във Варна. Завършва Държавната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”. Негови учители са Виктория Спасова, Людмила Стоянова и изключителният педагог Константин Станкович. Носител е на награди от международните конкурси „Фр. Шопен” (Полша), Palm Beach (САЩ), Piano Masters (Монте Карло) и World Piano Masters Tour (Франция).

Популярен на петте континента, Людмил Ангелов е изнасял рецитали, камерни концерти и е бил солиcт на реномирани оркестри, под палката на световноизвестни диригенти. Свирил е в престижни зали като Берлинската Филхармония, „Музикферайн” и „Щатсопер“ във Виена, „Концертгебау” в Амстердам, „Плейел” и „Гаво” в Париж, „Линкълн Център” в Ню-Йорк, „Ла Скала“ в Милано, „Алтеопер“ във Франкфурт, „Херкулес” в Мюнхен, BOZAR в Брюксел, KKL в Люцерн, Операта в Монте Карло, Цюрихската опера, Националната филхармония и Националната опера във Варшава, „Аудиторио Насионал” в Мадрид, залата на Московската консерватория, KBS в Сеул и много други.

Записвал е за фирмите RСА, Gega new, Pentatone, Danacord, Non Profit Music, Toccata Classics, Hyperion, Vela Records, ARIA Classics, Virginia Records и за лейбъла на Националния институт Фр. Шопен. През 2000 негов диск с произведения от Шопен е удостоен с „Grand Prix du Disque Chopin” от Националния Шопенов Институт във Варшава. През 2016 британската фирма Hyperion издава звукозаписната премиера на наскоро открития Концерт за пиано и оркестър Оп.3 от Мориц Мошковски, записан от пианиста с Оркестъра на ВВС в Глазгоу.

Признат като един от големите съвременни интерпретатори на Шопен, Людмил Ангелов е изпълнявал многократно Интеграла на клавирното творчество на този композитор и е чест гост на най-известните Шопенови фестивали, включително фестивала „Шопен и неговата Европа“ във Варшава.

Людмил Ангелов е носител на наградата „Аполон Токсофорос” и член-кореспондент на Кралската Академия на изящните изкуства в Толедо. През 2011 е награден от Министерството на културата на Полша с медал „ГЛОРИА АРТИС“ за заслуги в популяризирането на полската музика по света, а през 2015 е удостоен с Голямата награда на град Варна за цялостната си дейност.

Преподава като почетен професор в Нов Български Университет, където ежегодно изнася и голям майсторски клас. Канен е за жури на редица международни конкурси, между които „Фр. Шопен“ във Варшава през 2010, 2015, 2021 и 2025.

През 2022 е удостоен със званието Почетен гражданин на София и става носител на най-високото отличие на Министерството на културата, „Златен век – огърлие“. В края на 2023, кралят на Испания, Фелипе VI, го удостоява с ордена „Исабела Католическа“ за особени заслуги към двустранните отношения между Испания и България и големия му принос към културата на двете държави.