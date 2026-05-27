Ансамбъл „Люксембургски солисти“ с концерт Балабановата къща

На 27 май Балабановата къща ще посрещне именитите „Люксембургски солисти“ – ансамбъл със здрави традиции, собствен облик и новаторски търсения.

В състава на ансамбъла са изтъкнатите музиканти Мария Митева – флейта, Кае Шираки – пиано, Люк Хемер – вибрафон и перкусии и Борис Шмид – контрабас. Като специални участници се включват Аглея Канева – маримба и Ясен Гайзел – перкусии.

Концертът е част от пролетното издание на международния фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“.

Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ е част от Културния календар на Община Пловдив и е носител на престижните отличия “Музикален проект на годината”, Награда “Пловдив” за музика, Златен медал от Министерство на културата и Награда „Златно перо“ за принос към българската култура и изкуство. Той е трикратно удостоен с Лейбъл „Европейски фестивал“ на Европейската фестивална асоциация. Фестивалът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, Фондация Музикартисимо. Билети за концертите – онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концертите. Пълна програма в уебсайта на фестивала: www.musicartissimo.com