България и Испания се срещат на сцената на Балабановата къща тази вечер

Изключителни музиканти от България и Испания ще излязат тази вечер на сцената на Балабановата къща в Пловдив. Концертът от цикъла „Прочути камеристи“, в рамките на XVII Международен фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща”, започва в 18:30 часа и е част от културната програма на Стария град.

Публиката ще има възможност да се наслади на изпълненията на световно признатата българска цигуларка Зорница Иларионова, испанския пианист Лео де Мария и младия пловдивски талант Николай Маринов.

Зорница Иларионова е сред най-успешните български цигуларки на международната сцена. Възпитаничка на престижната Escuela Superior de Música Reina Sofía в Мадрид, тя е носител на десетки отличия от международни конкурси в Европа, Азия и САЩ и концертира активно в България, Испания, Германия, Франция, Япония и редица други държави.

На сцената до нея ще застане испанският пианист Лео де Мария, определян като един от най-ярките представители на своето поколение. Роденият в Мадрид музикант има над 50 международни награди и концерти в някои от най-престижните зали по света. Той е свирил със симфонични и филхармонични оркестри в Европа, Америка, Африка и Азия и развива активна педагогическа дейност.

В концерта ще участва и пловдивчанинът Николай Маринов – едно от най-разпознаваемите млади имена в българската клавирна школа. Възпитаник на НУМТИ „Добрин Петков“ и студент в Кралската музикална академия в Лондон, той е носител на над 40 национални и международни отличия и е концертирал на сцени като Карнеги хол в Ню Йорк, Роял Албърт Хол в Лондон и Опера Бастилия в Париж.

В програмата на концерта са включени произведения от Енрике Гранадос, Морис Равел, Едвард Григ, Георги Златев-Черкин и Астор Пиацола. Публиката ще чуе емблематични творби като „Amor y La Muerte“, „La Valse“, Соната за цигулка и пиано №3 от Григ, „Севдана“, както и „Oblivion“ и „El Gran Tango“ от Пиацола.

Срещата между тримата музиканти обещава вечер на виртуозност, емоция и музикален диалог между различни поколения и култури в една от най-красивите възрожденски къщи на Пловдив.

Международният фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” е част от Културния календар на Община Пловдив и е носител на престижните отличия “Музикален проект на годината”, Награда “Пловдив” за музика, Златен медал от Министерство на културата и Награда „Златно перо“ за принос към българската култура и изкуство. Той е трикратно удостоен с Лейбъл „Европейски фестивал“ на Европейската фестивална асоциация.

Фестивалът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, Фондация Музикартисимо, Австрийски културен форум и др. Билети за концертите – онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концертите. Пълна програма в уебсайта на фестивала: www.musicartissimo.com