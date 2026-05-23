Тържествен концерт в Малката базилика отбелязва 130 години от Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“

В навечерието на един от най-светлите български празници – Деня на българската азбука, просвета и култура, сцената на Малката раннохристиянска базилика в Пловдив ще бъде домакин на тържествен концерт тази вечер от 18,30 часа , посветен на 130-годишнината от създаването на Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“.

Пловдивското певческо дружество е първият светски хор в България, основан през 1894 година, и е сред емблематичните културни институции на града. Именно то поставя основите на професионалното хорово изкуство у нас, превръщайки се в символ на музикалната традиция и духовния живот на Пловдив.

Първи диригент на формацията е бележитият композитор, етнограф и общественик Ангел Букорещлиев, чието име хорът носи с гордост от 1970 година. През десетилетията съставът не само пази и развива българската музикална идентичност, но и обогатява репертоара си с произведения от световната класическа и съвременна хорова сцена.

За празничния концерт на диригентския пулт ще застане настоящият ръководител на хора Илиян Тиганев, а корепетитор ще бъде Зорница Божкова.

Събитието обещава да бъде вълнуваща музикална среща с историята и традицията, достойно отбелязваща значимия юбилей на една от най-старите и авторитетни хорови формации в България.

Билети ще се продават на място преди концерта, както и онлайн чрез Eventim.bg.