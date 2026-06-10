Легендарни мюзикъли оживяват в Балабановата къща с концерт на Валерия и Виктория Василенко

Хитове от „Клетниците“, „La La Land“, „Красавицата и звяра“ и „Моята прекрасна лейди“ ще прозвучат на сцената на фестивала „Дни на музиката в Балабановата къща“

Едни от най-обичаните песни и арии от световните мюзикъли ще завладеят Балабановата къща на 14 юни в рамките на XVII Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“.

Главен герой на вечерта ще бъде младата звезда на музикалния театър Валерия Василенко, която ще представи селекция от емблематични произведения от „Магьосникът от Оз“, „Красавицата и звяра“, „Принцеса Анастасия“, „Клетниците“, „La La Land“, „Кабаре“, „Моята прекрасна лейди“ и още любими заглавия.

Неин партньор на сцената ще бъде пианистката Виктория Василенко – една от най-успешните български изпълнителки с международна кариера и лауреат на престижни конкурси в Европа.

Валерия Василенко, която тази година завършва специалност „Поп и джаз пеене“ в Нов български университет, вече има впечатляваща кариера на сцената на музикалния театър. Тя е изпълнявала ролите на Бел в „Красавицата и звяра“, Елайза Дулитъл в „Моята прекрасна лейди“, Моли Дженсън в „Дух“ и принцеса Жасмин в „Аладин“, като участва в продукции на Държавните опери във Варна и Пловдив.

Концертът обещава пътешествие през класически и съвременни мюзикъли, съчетавайки вокално майсторство, пианистична виртуозност и магията на театралната музика в една от най-емблематичните възрожденски къщи на Стария Пловдив.

Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ е сред най-престижните културни форуми в страната. Той е носител на отличията „Музикален проект на годината“, Награда „Пловдив“ за музика, Златен медал на Министерството на културата и „Златно перо“ за принос към българската култура, както и трикратен носител на Лейбъла „Европейски фестивал“ на Европейската фестивална асоциация.

Фестивалът е част от Културния календар на Община Пловдив и се реализира с подкрепата на Министерството на културата, Фондация „Музикартисимо“, Австрийския културен форум и други партньори.