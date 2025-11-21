Разкриха двама души, инсценирали кражби в Пловдивско

Пловдив. Двама души, които са подали фалшиви сигнали за кражби, бяха разобличени след разследване на служители от ОДМВР – Пловдив.

Първият случай е от Раковски, където мъж се оплакал, че от дома му е открадната значителна сума пари. При огледа на местопроизшествието и анализа на събраните данни криминалистите от пловдивския отдел „Криминална полиция“ стигнали до извода, че сигналът е фалшив. При разпита на тъжителя, със съдействието на експерти от Института по психология в МВР, тази версия била потвърдена.

Вторият случай е в квартал „Столипиново“, където жител на района е инсценирал кражба на пари и злато от дома си. Служителите от Шесто РУ предприели редица оперативни действия, които разкрили истината.

Двете досъдебни производства продължават под наблюдението на Районна прокуратура – Пловдив.