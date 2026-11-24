Студено утро и повече слънце през деня очакват Пловдив във вторник. Северозападният вятър ще продължи да носи студен въздух

Застудяването продължава и във вторник, 24 ноември. След преминаването на студения атмосферен фронт над Пловдив се очаква предимно слънчево време, но с осезаемо по-ниски температури и умерен до силен северозападен вятър.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология минималните температури в страната ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните – между 4° и 9°. Вятърът ще остане от запад-северозапад и ще поддържа усещането за студено време.

През нощта облачността ще намалява, а валежите ще спират. През деня над страната ще преобладава слънчево време, като атмосферното налягане ще продължи да се повишава.

За община Пловдив прогнозата на НИМХ за опасни метеорологични явления не предвижда предупреждение за 24 ноември.

Слънцето в града ще изгрее в 7:21 ч. и ще залезе в 16:53 ч., а продължителността на деня ще бъде 9 часа и 32 минути.

Източник: НИМХ

Снимка: Aleksander Marinov