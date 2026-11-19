Времето в Пловдив на 19 ноември 2026 г.

Променлива облачност и слънчеви часове очакват града в четвъртък

Сравнително топло за средата на ноември ще бъде времето в Пловдив в четвъртък. Температурите ще се движат между 10 и 21 градуса, а небето ще бъде с променлива облачност.

През деня се очакват и слънчеви часове, без съществени валежи. Вятърът ще бъде слаб.

Слънцето над Пловдив ще изгрее в 7:15 часа и ще залезе в 16:56 часа. Продължителността на деня ще бъде 9 часа и 41 минути.

По данни на НИМХ за община Пловдив няма предупреждение за опасни метеорологични явления за 19 ноември.

Снимка: Александра Тороманова